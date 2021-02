Água Santa fica entre oito melhores clubes em gestão no Estado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 00:01



A FPF (Federação Paulista de Futebol) premiou ontem os filiados na quinta edição do programa de excelência da entidade e apenas oito equipes alcançaram o patamar máximo, entre eles o Água Santa, que, além de celebrar o reconhecimento pelo trabalho realizado pelo segundo ano consecutivo, ainda embolsou R$ 80 mil como premiação. Foi a única agremiação do Grande ABC recompensada. Santo André e São Bernardo FC apareceram, mas receberam apenas certificado de participação.

O Netuno dividiu a categoria ouro com Audax, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo. A FPF leva em consideração dez quesitos para avaliar as gestões dos clubes: base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação e gestão, e finanças.

“Estamos extremamente felizes por sermos referência de gestão organizacional para os clubes da região, o valor é imensurável para a marca Esporte Clube Água Santa, que em tão pouco tempo de trabalho vem se destacando em todos os aspectos”, celebrou o presidente do Água Santa, Paulo Korek. “Pela segunda vez consecutiva conseguimos atingir a pontuação máxima no programa de excelência. O ouro significa que o Água Santa está no caminho certo e o resultado nos apresenta uma grande evolução em quesitos de gestão organizacional. É importante destacar que a premiação reflete nos negócios, com atrativos para patrocinadores, parceiros, torcedores e, é claro, a motivação dos profissionais do clube”, ressaltou o mandatário do Netuno.

De acordo com a diretora administrativa da FPF e gerente do programa de excelência, Kelly Franzoni, este resultado coloca os vencedores ainda mais em evidência, num ano atípico como 2020, prejudicado pelo novo coronavírus. “Foram muitos os obstáculos que a pandemia provocou, nos reinventamos em muitos aspectos, mas concluímos o quinto ano do programa. Acredito que esteja consolidado no calendário dos clubes paulistas.”

Levaram a categoria prata: Botafogo, Inter de Limeira, Juventus, Portuguesa, Primavera e XV de Piracicaba. Ficaram com o bronze Desportivo Brasil, Guarani, Novorizontino, Ituano, Linense e Paulista; outros dez clubes, além de Tigre e Ramalhão, receberam o certificado de participação: Atibaia, Capivariano, Mirassol, Oeste, Red Bull Bragantino, Rio Branco, Rio Claro, Rio Preto, Sertãozinho e Taubaté.

Netuno apresenta pacotão de reforços

O Água Santa apresentou mais sete jogadores que farão parte do elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Entre eles, três velhos conhecidos da torcida diademense, casos do lateral-direito Luís Ricardo, 37 anos, que recentemente conquistou o acesso para a Série A do Brasileiro com o Juventude, o meia Luan Dias, 23, cria da base do Netuno e que estava na Ponte Preta para a disputa da Série B, e o atacante Dadá, 24, que também estava participando do segundo nível do futebol nacional, mas com a camisa do Náutico.

Os outros quatro recém-chegados somam experiências no futebol estadual e nacional. O goleiro Oliveira, 39 anos, foi contratado com o status de figura fundamental no acesso do Novorizontino para a Série C do Brasileiro. Seu currículo é extenso: PSTC-PR, Grêmio Barueri, Roma Apucarana-PR, Toledo-PR, Inter Santa Maria-RS, Auritânia, São Luiz-RS, Pelotas-RS, Linense, Cianorte-PR, Cascavel-PR, São Carlos, Joinville-SC, Ituano, Juventude-RS e Guarani.

Para o sistema defensivo, o técnico Sérgio Guedes recebeu o zagueiro Helder, 30 anos, que estava no Criciúma-SC. Antes, defendeu Boa Esporte-MG, Aparecidense-GO, Tupi-MG, Caldense-MG, Iporá-GO, Luverdense-MT e Cuiabá-MT. Já no meio de campo, Carlos Alberto, 25, já trabalhou com o treinador do Netuno na Portuguesa Santista. Na carreira, fez base no Figueirense-SC e ainda jogou no Santos, Avaí-SC e Remo-PA

Por fim, o atacante Deivid está de volta para casa. Não ao Netuno, onde jogará pela primeira vez. Porém, natural de Diadema, defenderá o time da terra natal. O jogador de 32 anos iniciou no EC São Bernardo e no Grande ABC também passou pelo Santo André. Defendeu ainda Independente de Limeira, Social-MG, Batatais, Guarani, Red Bull Brasil, Paraná-PR, Paysandu-PA e é mais um que estava na campanha do Novorizontino na Série D.