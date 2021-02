Ricardo Salles é diagnosticado com covid-19, o 15º ministro a contrair a doença

16/02/2021 | 19:43



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado nesta terça-feira (16) com covid-19, informou a pasta em nota.

Segundo o Ministério, Salles apresentou "leve febre, mas passa bem". A pasta diz que o ministro seguirá a orientação médica de se manter em isolamento.

Salles foi o 15º ministro do governo Jair Bolsonaro a testar positivo para o novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, 65% dos 23 ministros de Bolsonaro contraíram a doença, além do próprio presidente e de seu vice, Hamilton Mourão.

O último ministro infectado pelo novo coronavírus foi Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, em novembro.

Os primeiros casos no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios surgiram em março de 2020, após o retorno da comitiva presidencial de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos.

Salles é um dos ministros bem vistos por apoiadores da ala ideológica do governo. Por outro lado, sofre pressão interna e externa por sua substituição, por causa do aumento do desmatamento e incêndios florestais desde o início do mandato.

Bolsonaro, porém, tem dado sinais de que pretende fortalecê-lo. No fim do ano passado, indicou que Salles chefiará a delegação brasileira a ser enviada em novembro à Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-26), em Glasgow, no Reino Unido.

Veja os ministros que já se infectaram com a covid-19:

Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno;

- Minas e Energia, Bento Albuquerque;

- da Cidadania, Onyx Lorenzoni;

- da Educação, Milton Ribeiro;

- da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes;

- da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.

- da Casa Civil, Walter Braga Neto

- da Secretaria-geral da Presidência, Jorge Oliveira

- Marcelo Álvaro Antônio, turismo

- Luiz Eduardo Ramos - secretaria de governo

- Fábio Faria - comunicações

- Eduardo Pazuello - Saúde

- Andre Mendonça - Justiça

- Tarcísio de Freitas- Infraestrutura

- Ricardo Salles - Meio Ambiente