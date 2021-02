Wálber desiste de ficar no Guarani e acerta transferência para o Cuiabá

16/02/2021 | 19:34



O Guarani sofreu uma baixa inesperada no sistema defensivo. O zagueiro Wálber, que tinha a permanência encaminhada, mudou de ideia depois de receber uma proposta do Cuiabá e está de malas prontas para a capital mato-grossense.

Wálber pertence ao Athletico-PR e seria emprestado novamente ao time de Campinas, tanto que vinha participando das atividades da pré-temporada. O próprio jogador havia comemorado a permanência em suas redes sociais.

O zagueiro cresceu de produção com a chegada do técnico Felipe Conceição e foi um dos destaques na campanha de recuperação do Guarani no último Brasileiro da Série B. Foram 36 jogos pelo clube campineiro.

Com a saída de Wálber, a diretoria deve ir ao mercado em busca de mais um zagueiro. O técnico Allan Aal tem Thalles, Romércio, Victor Ramon, Titi e Bruno Bianconi à disposição, sendo que os três últimos são pratas da casa.

A estreia do Guarani no Paulistão foi marcada para 1.º de março, contra o Ituano, às 20 horas, no Brinco de Ouro da Princesa.