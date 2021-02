Kaio Jorge sofre lesão na coxa e desfalca o Santos no clássico com o Corinthians

16/02/2021 | 16:20



Kaio Jorge virou desfalque de última hora no Santos. O jovem atacante sofreu uma lesão na coxa e não estará à disposição para o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente foi detectada uma lesão em minha coxa, mas logo logo KJ9 tá de volta. Obrigado pelas mensagens de apoio!", informou o próprio jogador em seu perfil oficial no Twitter.

A tendência é de que o técnico Cuca escale o garoto Marcos Leonardo, de apenas 17 anos, na vaga de Kaio Jorge. Outra alternativa para o treinador seria utilizar Jean Mota e centralizar Lucas Braga, Soteldo ou Marinho no comando de ataque.

O elenco do Santos encerrou a preparação para o clássico na manhã desta terça-feira, em treino do CT Rei Pelé. Uma provável escalação é: João Paulo; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Lucas Braga e Soteldo; Marcos Leonardo (Jean Mota).

A partida na Vila Belmiro é decisiva para Santos e Corinthians, que buscam uma vaga nas fases preliminares da Libertadores e estão separados por um ponto na tabela. Atual vice-campeão do torneio continental, o time de Cuca soma 50 pontos e ocupa a nona colocação, logo à frente da equipe de Vagner Mancini, décima colocada, com 49. Quem vencer entra no grupo dos oito primeiros colocados, o suficiente, neste momento, para assegurar a classificação.