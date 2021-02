Emma Stone aparece irreconhecível em primeiro poster de Cruella

16/02/2021 | 16:10



Depois de Malévola, outra vilã clássica das animações da Disney ganhará um filme para chamar de seu. Trata-se de Cruella DeVil, a estilosa malvada de 101 Dálmatas, e quem irá interpretá-la é Emma Stone, estrela de La La Land.

Nessa terça-feira, dia 16, a Disney divulgou os primeiros materiais promocionais do filme, em que a atriz aparece irreconhecível com a maquiagem e cabelo icônico da vilã. Já o primeiro trailer do filme estará disponível na próxima quarta-feira, dia 17 e a previsão de estreia é em maio de 2021.

Inclusive, bem antes da leva atual de versões live-action de animações do estúdio, 101 Dálmatas foi um dos primeiros desenhos animados a ganharem sua versão com atores reais, em 1996. No longa 101 Dálmatas - O Filme, quem interpretou Cruella foi Glenn Close.