Do dgabc.com.br



16/02/2021 | 15:44



A PM (Polícia Militar) realiza a partir das 16h30 desta terça-feira (16) a Operação Rodovia Mais Segura nas estradas que rodeiam a regiã do Grande ABC.A ação visa coibir as ações criminosas no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Sob a Coordenação Técnica do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, que designará as missões (visibilidade, saturação ou bloqueio), envolverá policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), e efetivo do 6º, 10º, 24º e 30º BPMM (Batalhões de Polícia Militar Metropolitano), das Forças Táticas, e das Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas).