Livro lançado hoje trata da formação dos sargentos e as ciências policiais

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 14:23



Idealizado pela Escola Superior de Sargentos, o livro A Formação do Sargento Paulista e as Ciências Policiais - Uma Prospectiva da Gestão de Ensino, foi lançado hoje pela manhã na sede da escola, no Tatuapé, em São Paulo. A publicação foi editada pela Nihon, de São Bernardo e o prefácio é do juiz da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Ronaldo João Roth.

Feito em comemoração aos 84 anos da entidade educativa, o livro contou com textos de 12 oficiais e foi liderado pelo Coronel da PM Telmo Ferreira Araújo e por Fátima Aparecida Kian. "Começamos este trabalho em agosto do ano passado, mas o lançamento acabou sendo adiado em razão da pandemia. Tratamos, nos artigos, de treinamento e capacitação de lideranças comunitárias, falamos sobre a história e evolução do ensino policial, o entrosa entre área de logística e finanças, setor administrativo, educação financeira e formação no dia a dia. Cada oficial tratou sobre sua especialidade nos textos", explica o coronel Telmo.

Para as primeiras publicações, custeadas com a ajuda de parceiros, nenhum valor foi cobrado. Mas, a partir de amanhã, os livros estarão distribuídos nas principais livrarias do País, e deve ter um custo médio de R$ 50. "Todo o valor arrecadado será destinado à instituição Pró-PM, que garante atendimento médico, odontológico e psicológico aos profissionais da policia militar", finaliza o coronel.