Após noivado, Maiara ganha flores e recado fofo de filha de Fernando Zor: Bem-vinda à família

Após uma romântica viagem com Fernando Zor, que rendeu um pedido de casamento do amado, Maiara voltou ao Brasil e até mesmo exibiu o anel de noivado em flagras no aeroporto! Agora, por meio do Stories, a sertaneja divulgou para seus seguidores a foto de um buquê de flores e um fofíssimo cartão que ganhou de Kamily, filha de Fernando.

No recado, a garota disse o seguinte:

Feliz por saber e sentir que você faz o meu pai feliz. Você chegou para completar. Bem-vinda à família, escreveu, junto com um coração.

Maiara logo agradeceu o gesto com um texto:

Kamily, princesa, muito obrigada por tudo! Que eu possa somar na sua vida e retribuir todo o seu apoio... que nossa família seja só luz e prosperidade igual esses girassóis! Amo você!

Muito fofas, né?

Também pelo Stories, Maiara ainda postou uma foto ao lado de Kamily e de Alice, outra filha de Fernando.