Salma Hayek descreve cena de sexo com Antonio Banderas como traumatizante: - Comecei a chorar

16/02/2021 | 14:10



Apesar de parecer perfeita, a vida das atrizes nem sempre é fácil - principalmente quando elas têm que interpretar papéis íntimos nas produções que trabalham. Diversas atrizes já comentaram sobre a dificuldade em gravar cenas de nudez e sexo e, recentemente, Salma Hayek também se abriu em relação ao assunto.

De acordo com o Daily Mail, Salma deu uma entrevista ao podcast Armchair Expert e classificou a experiência de filmar o longa A Balada do Pistoleiro, de 1995, ao lado de Antonio Banderas, como traumatizante graças a uma cena de sexo com o ator - cuja existência não havia sido comunicada anteriormente:

- Quando íamos começar a filmar, comecei a soluçar? [Eu disse] não sei se vou conseguir. Estou com medo.

Ela lembra ainda que uma das coisas que a assustou foi a segurança de Banderas, que parecia completamente à vontade com a situação:

- Uma das coisas que me assustou foi Antonio. Ele era um cavalheiro absoluto e tão legal, e ainda somos super amigos, mas ele era muito livre. Me assustou que, para ele, aquilo não fosse nada. Comecei a chorar e ele disse: Meu Deus. Você está me fazendo sentir péssimo. E eu estava com tanta vergonha de chorar.

Hayek adicionou que tanto Banderas quanto o diretor do filme, Robert Rodriguez, foram incríveis e compreensivos, tentando ajudá-la a descontrair e relaxar para gravar a cena:

- Eu não estava largando a toalha. Eles tentaram me fazer rir. Eu a tirava por dois segundos e começava a chorar de novo. Mas nós superamos isso. Fizemos o melhor com o que podíamos fazer na época. Quando você não é você, então você pode fazer isso. Mas ficava pensando em meu pai e em meu irmão: E se eles virem [o filme]? E eles vão ser provocados? Homens não têm isso. [Se você for um homem], seu pai vai ficar: Sim! Aquele é meu filho!

A atriz, no entanto, parece ter superado essa situação - não só por ter conseguido filmar o longa, mas também por ter voltado a trabalhar ao lado de Banderas em diversas situações, como em Era uma vez no México, Grande Hotel, Gato de Botas e Frida. A dupla ainda irá aparecer no filme Dupla Explosiva 2, que tem previsão de estreia para agosto de 2021.