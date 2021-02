Nego do Borel se envolve em polêmica após realizar culto religioso em sua casa

16/02/2021 | 13:11



Parece que Nego do Borel está sendo alvo de reclamações por parte de seus vizinhos, mas por um motivo um tanto quanto inusitado. Ao invés de festas que varam a noite ou aglomerações clandestinas em meio à pandemia, o que teria incomodado foi um culto religioso que o cantor promoveu em sua casa.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, habitantes do condomínio em que Borel mora reclamaram no grupo de WhatsApp da vizinhança que a celebração promovida pelo artista no último domingo, dia 14, estava alta demais:

Qual [sic] decibéis é permitido para culto? E qual tempo estimado para acabar? Na casa do Nego do Borel começou um ao meio-dia, e [está] uma gritaria em meio a aleluia e senhor que entra em todos os cômodos da casa. Teve até um momento de fogos de artifício no terreno vazio ao lado. Nunca vi isso.

Ainda de acordo com a colunista, Nego teria se pronunciado através de sua assessoria de imprensa e revelado que tratava-se da comemoração do aniversário de sua mãe:

Este domingo foi muito especial para mim, por mais uma vez poder comemorar o aniversário da minha mãe com ela, que é a pessoa mais importante da minha vida e a quem eu devo tudo sempre. E decidi extravasar toda essa felicidade e gratidão numa reunião de família, com a presença de um pastor, já que somos religiosos e dedicamos toda honra e toda a glória a Deus. Foi um momento muito abençoado e feliz, sem aglomerações e respeitando as recomendações de segurança contra a Covid-19 e também as regras do condomínio. Nosso objetivo, de jeito nenhum, foi incomodar alguém e sim levar paz e conforto, além de agradecer. Peço desculpa para quem se sentiu incomodado.