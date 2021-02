Ivete Sangalo defende a vacina contra o coronavírus em live e cantor Netinho detona: Decepcionado

16/02/2021 | 13:10



O cantor Netinho, da Banda Beijo, atacou Ivete Sangalo após a cantora defender a vacina contra o coronavírus em sua live de Carnaval que aconteceu no último sábado, dia 14. No Instagram, ele postou o trecho do vídeo em que ela diz:

- Joga as armas pra lá, traz a ciência!

Na legenda, Netinho escreveu:

Joga as armas pra lá, traz a ciência! Decepcionado, eu lamento repostar isso aqui, mas as verdades precisam ser ditas. A cantora @ivetesangalo desfruta de seguranças armados, carro blindado e casa em condomínio fechado. Ã?s vezes a pessoa fica taÌ?o distante da realidade do povo, que acha que o mundo é o país das maravilhas que seu dinheiro lhe proporciona.

Alguns seguidores concordaram com o cantor:

Decepção, infelizmente ela não conhece o mundo real, vivem em uma bolha. Mais uma que não vale a pena ouvir e ver.

Porém, teve gente que não gostou da opinião de Netinho:

Você é muito ingrato, deveria ter vergonha de postar isso.