16/02/2021 | 13:10



Eita! Luísa Sonza abriu o jogo no Instagram Stories na madrugada desta terça-feira, dia 16. A cantora respondeu suposições dos seguidores e, ao ser questionada se não pretendia ser mãe tão cedo, a cantora respondeu:

Verdade.

Luísa ainda respondeu uma pergunta que dizia se ela se considerava uma pessoa ciumenta, e revelou:

Sou zero ciumenta.

Vale lembrar que Luísa foi casada com Whindersson Nunes, que está em um relacionamento com Maria Lina Deggan e anunciou recentemente que será pai. Atualmente, a artista está namorando com o cantor Vitão.