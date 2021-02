Como criar uma Conta Globo?

Bianca Bellucci

16/02/2021 | 12:48



A Conta Globo é uma espécie de login unificado do Grupo Globo que pode ser usado para acessar uma série de serviços digitais oferecidos pela empresa, indo da votação no Big Brother Brasil até o serviço de streaming Globoplay. A criação é grátis e realizada em apenas três etapas, no entanto, alguns aplicativos dependem de assinatura, como o Telecine Play. A seguir, o 33Giga ensina o procedimento para fazer o perfil. Confira!

1. Clique neste link para criar uma Conta Globo. Preencha os dados solicitados e, ao final, aperte “Cadastrar”. Se quiser, você também pode usar seu perfil do Facebook ou do Google para logar.

2. Para finalizar o cadastro, você deve confirmar seu e-mail. Vá até sua caixa de entrada, acesse a mensagem que a Globo acaba de enviar e selecione “Confirmar e-mail”.

3. Pronto! A conta Globo foi criada. Agora, você pode usá-la para votar no BBB 21, assistir ao Globoplay, jogar no Cartola FC e muito mais.

