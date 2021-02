Marcella Blass

16/02/2021 | 12:48



Quando o assunto é saúde e beleza, a internet está recheada de aparelhos e cosméticos que prometem fazer milagres. Em uma busca rápida no catálogo de marketplaces como Aliexpress, ebay e Amazon, é possível encontrar produtos com as mais variadas propostas, inclusive, as que beiram o absurdo – mesmo que eficazes de alguma maneira.

Com isso em mente, o 33Giga montou uma galeria com 15 produtos de beleza e cosmética com apresentações, no mínimo, bizarras. Confira:

Exercitador facial para afinar o rosto. À venda no eBay - https://ebay.to/3s1fLs1 Exercitador facial para afinar o rosto. À venda no eBay - https://ebay.to/3s1fLs1 × Travesseiro anti-rugas e linhas finas. À venda na Amazon - https://amzn.to/3u0z6LF Travesseiro anti-rugas e linhas finas. À venda na Amazon - https://amzn.to/3u0z6LF × Touca termica para secar cabelos. À venda na Amazon - https://amzn.to/3dkbb3R Touca termica para secar cabelos. À venda na Amazon - https://amzn.to/3dkbb3R × Secador de cabelos iônico. À venda na Amazon - https://amzn.to/3ak21m7 Secador de cabelos iônico. À venda na Amazon - https://amzn.to/3ak21m7 × Máscara de tratamento que emite luz dourada. À venda em MZ Skin - https://bit.ly/2ZkhpbS Máscara de tratamento que emite luz dourada. À venda em MZ Skin - https://bit.ly/2ZkhpbS × Massageador para os olhos que emite calor. À venda no Aliexpress - https://bit.ly/3b7aTut Massageador para os olhos que emite calor. À venda no Aliexpress - https://bit.ly/3b7aTut × Aparelho de exercício facial para fortalecer os músculos da face. À venda no Aliexpress - https://bit.ly/37k9xeW Aparelho de exercício facial para fortalecer os músculos da face. À venda no Aliexpress - https://bit.ly/37k9xeW × Máscara labial de colágeno. À venda no Aliexpress - https://bit.ly/3aj1YXD Máscara labial de colágeno. À venda no Aliexpress - https://bit.ly/3aj1YXD × Elástico de rejuvenecimento facial e redutor de queixo duplo. À venda no eBay - https://ebay.to/3ubPtFo Elástico de rejuvenecimento facial e redutor de queixo duplo. À venda no eBay - https://ebay.to/3ubPtFo × Corretor de sorriso e fortalecedor de mandíbula. À venda no eBay - https://ebay.to/3anYZxb Corretor de sorriso e fortalecedor de mandíbula. À venda no eBay - https://ebay.to/3anYZxb × Cinta de emagrecimento facial. À venda no eBay - https://ebay.to/3jViNen Cinta de emagrecimento facial. À venda no eBay - https://ebay.to/3jViNen × Máscara rejuvenescedora com luz de LED. À venda no eBay - https://ebay.to/3rYHycG Máscara rejuvenescedora com luz de LED. À venda no eBay - https://ebay.to/3rYHycG × Faixa redutora de ronco. À venda no eBay - https://ebay.to/3u0vBES Faixa redutora de ronco. À venda no eBay - https://ebay.to/3u0vBES × Adesivos anti-idade para o rosto. À venda no eBay - https://ebay.to/3jRdMU5 Adesivos anti-idade para o rosto. À venda no eBay - https://ebay.to/3jRdMU5 × Massageador redutor de rugas no pescoço. À venda no Aliexpress - Massageador redutor de rugas no pescoço. À venda no Aliexpress - ×

Nota do 33Giga: antes de utilizar qualquer tipo de produto com fins estéticos ou de saúde, é fundamental consultar a opinião de um médico e verificar a eficácia e a segurança do aparelho junto ao fabricante.