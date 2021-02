Crespo chega ao Brasil para assinar contrato e conhecer estrutura do São Paulo

16/02/2021 | 12:35



O técnico argentino Hernán Crespo enfim desembarcou na capital paulista nesta terça-feira. O novo treinador do São Paulo vai assinar contrato até dezembro de 2022 e conhecer parte da estrutura do clube brasileiro. Crespo só deve fazer sua estreia oficial no comando do time no Paulistão, no fim do mês.

Crespo chegou ao Brasil pela manhã. E foi logo cercado por jornalistas. Sem se estender, ele respondeu rápidas perguntas. "Estou contente. Sempre com muitas expectativas", afirmou o treinador, um pouco incomodado com o assédio.

Questionado sobre o jejum de títulos do São Paulo, que não vence um campeonato desde 2012, com o título da Copa Sul-Americana, ele evitou se estender: "É uma bela e grande responsabilidade". Havia muito mais jornalistas do que torcedores esperando o novo treinador são-paulino.

Pela programação inicial do clube, Crespo vai conhecer inicialmente o estádio do Morumbi, onde assinará o contrato. Deve almoçar no local. Em seguida, o treinador vai conhecer as instalações do clube em Cotia, cidade vizinha à capital, onde treinam os times da base.

Substituto de Fernando Diniz, Crespo terá mais cinco membros de sua comissão contratados pelo São Paulo. Seu auxiliar é Juan Branda. Ele traz ainda para o Brasil um preparador de goleiros, dois profissionais da área física (Alejandro Kolan e Gustavo Satto) e mais um técnico de desempenho. O valor mensal da comissão será de R$ 1 milhão. O argentino terá ao seu lado Muricy Ramalho, agora coordenador de futebol.

Aos 45 anos, Crespo é um jovem treinador com menos de cem jogos no currículo. Atacante de carreira extensa por clubes italianos e pela seleção argentina, começou a carreira de técnico nesse mesmo país nas categorias de base do Parma. Depois passou pelo modesto Modena, Banfield e pelo Defensa Y Justicia, seu último clube, pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana.