Fátima Bernardes celebra vacinação do pai contra covid-19

16/02/2021 | 12:28



O pai de Fátima Bernardes foi vacinado contra a covid-19 nesta segunda-feira, 15, e a apresentadora compartilhou um registro do momento em rede social. "A imagem do dia pra nossa família: meu pai sendo vacinado. Aos 84 anos, deu show de animação", disse ela.

Amâncio Bernardes faz parte do grupo etário que começou a receber a vacina contra o novo coronavírus neste mês em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. "Vacinar é um ato de amor", completou Fátima. A apresentadora faz parte da campanha #VacinaSim, promovida pelo consórcio dos veículos de imprensa que, em junho do ano passado, se uniram para dar transparência aos dados da covid-19 no Brasil.

No último domingo, 14, foi ao ar em rede nacional e nas redes sociais a segunda fase da iniciativa, que conta com a participação de quase 30 profissionais de comunicação, entre jornalistas, colunistas e apresentadores de TV. Também figuram no vídeo da campanha atores como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Cauã Reymond.

Lançada no programa Fantástico, da TV Globo, a nova fase da campanha tem o objetivo de amplificar a informação de que a vacina protege a população contra a doença. Um dos rostos do movimento, a atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, já recebeu a primeira dose na semana passada. "Vacina é a nossa esperança ativa", afirmou.