Pai de Anitta aprova affair da cantora com Lipe Ribeiro após gravação de reality show: Shippo!

16/02/2021 | 12:10



Durante o reality show Ilhados com Beats Anitta acabou embarcando em um affair com o ex-A Fazenda Lipe Ribeiro - e não fez questão de esconder o romance, inclusive beijando o rapaz durante sua live de Carnaval. Agora, embora a cantora não tenha fama de manter relacionamentos por muito tempo, parece que ela já tem até mesmo aprovação familiar para ficar com o rapaz!

Através do Instagram o pai de Anitta, Mauro Machado - mais conhecido como Painitto -, compartilhou uma das fotos dos bastidores da live, na qual a filha aparece ao lado de Lipe, e se mostrou animado com o envolvimento dos dois:

Shippo! Shippei! Shippados!, escreveu na imagem, usando o termo shippar, que indica aprovação por um casal.

Mauro ainda compartilhou um vídeo, publicado por Lipe, no qual aparece nos bastidores do reality dançando durante uma apresentação de Anitta. Na legenda, o ex-fazendeiro escreveu:

Painitto é f**a!

O pai da cantora deixou a Ilha em Angra dos Reis, onde foi gravado o reality, de helicóptero na noite da última segunda-feira, dia 15. Em vídeos publicados nos Stories de Mauro, é possível ver que ele estava acompanhado da filha e de seu atual affair.

E aí, será que esse relacionamento vai para frente?