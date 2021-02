Britney Spears também ganhará documentário na Netflix

16/02/2021 | 12:10



Após a divulgação do polêmico documentário Framing Britney Spears, que mostra como Jamie Spears, o pai da cantora, ficou responsável pela tutela dela, o assunto está em alta - e inclusive tem dado vitórias para a artista. E a Netflix vai aproveitar para lançar o seu próprio documentário sobre o assunto. Segundo informações da Bloomberg, Erin Lee Carr, cineasta especializado em abordar crimes reais, está à frente do projeto.

Vale citar que Framing Britney Spears foi produzido pelo New York Times e divulgado no serviço de streaming Hulu. Além de mostrar a questão da tutela, o registro também revela a abordagem misógina da mídia ao longo da carreira da cantora e mostra justamente o controle que o pai dela mantém até hoje. Foi por causa do documentário, inclusive, que Justin Timberlake resolveu pedir desculpas para Britney.

Esse novo filme ainda não tem uma previsão de estreia, mas ainda de acordo com a publicação, a Netflix já estava desenvolvendo o projeto antes da estreia do documentário da Hulu.