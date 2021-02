16/02/2021 | 11:51



O mundo superou os 109 milhões de casos da covid-19, com o levantamento da Universidade Johns Hopkins apontando no fim da manhã desta terça-feira, 16, para 109.246.204 de casos. Além disso, 2,410 milhões de mortes pela doença já foram confirmadas pelo mundo, aponta a instituição norte-americana. Os Estados Unidos continuam a liderar entre as mortes, com mais de 486 mil, seguido de Brasil (239.773), México (174.657) e Índia (155.813), nesse levantamento. No ranking de nações com mais casos confirmados, aparecem, nesta ordem, EUA, Índia, Brasil, Reino Unido, Rússia, França e Espanha. (Com agências internacionais).