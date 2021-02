Ricciardo e Norris testam novo carro da McLaren em Silverstone

16/02/2021 | 11:37



Primeira equipe da Fórmula 1 a apresentar seu novo carro, a McLaren já colocou o modelo MCL35M na pista, nesta terça-feira. Os pilotos Daniel Ricciardo e Lando Norris pilotaram o monoposto no tradicional Circuito de Silverstone, na Inglaterra.

O novo carro é muito semelhante ao do ano passado, com pintura quase idêntica e poucas mudanças no modelo, em razão das raras alterações no regulamento de 2020 para 2021. As grandes novidades esperadas para este ano foram adiadas para 2022 devido à pandemia do novo coronavírus.

Ricciardo e Norris testaram o carro sob leve chuva nesta terça. Primeiro a ir para a pista, o britânico encarou o asfalto encharcado. Já o australiano, que faz sua estreia pela equipe, pegou uma pista mais seca.

Os pilotos puderam testar o novo carro porque a equipe usou um dos dois dias de filmagem que o regulamento permite ao longo da temporada. Eles, contudo, não puderam superar os 100 quilômetros percorridos. E usaram pneus de demonstração da Pirelli, para evitar qualquer ganho de vantagem em comparação aos demais pilotos.

Na pista, australiano e britânico tiveram a chance de testar o motor Mercedes, que voltou a municiar o carro da McLaren pela primeira vez desde 2014.

NOVOS LANÇAMENTOS - Nesta terça, a Alpine anunciou a data do lançamento do seu novo carro. O modelo A521 será apresentado virtualmente no dia 2 de março, mesmo dia em que a Mercedes exibirá o seu modelo W12. Ex-Renault, a Alpine conta com o espanhol Fernando Alonso e o alemão Esteban Ocon para a temporada 2021.

Antes, a AlphaTauri já havia confirmado o seu lançamento para o dia 19 deste mês, sexta-feira. E a Alfa Romeo, para o dia 22. A Ferrari apresentará seu modelo no dia 10 de março e a Williams mostrará seu carro novo no dia 5.

As equipes Aston Martin, Haas e Red Bull ainda não anunciaram as datas dos seus lançamentos.