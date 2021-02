Bolsas de NY devem abrir em alta, com otimismo sobre recuperação econômica

16/02/2021 | 11:13



As bolsas de Nova York devem abrir em alta nesta terça-feira, 16, conforme apontam os índices futuros, sustentadas por expectativas de recuperação econômica em meio ao avanço da vacinação contra a covid-19 e a desaceleração de novos casos da doença. Investidores também continuam atentos à movimentação em Washington para a aprovação de novos incentivos fiscais.

Às 11h (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones subia 0,40%, enquanto o S&P 500 avançava 0,31% e o Nasdaq se valorizava 0,33%. Nesta segunda-feira, 15, os mercados à vista de Wall Street não operaram devido ao feriado do Dia do Presidente nos EUA.

Nesta semana, cresceu o otimismo de que a economia global irá se recuperar em ritmo mais veloz do que se imaginava, à medida que as campanhas de vacinação contra o coronavírus avançam. Ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que o número de novos casos de covid-19 relatados mundialmente caiu pela quinta semana consecutiva na última semana, atingindo o menor patamar desde outubro.

Também no radar estão as negociações do presidente dos EUA, Joe Biden, na tentativa de aprovar no Congresso americano um pacote fiscal de até US$ 1,9 trilhão para ajudar a maior economia do mundo a superar os impactos da pandemia.

Na agenda de hoje dos EUA, destaque para o índice Empire State de atividade industrial na região de Nova York, que subiu de 3,5 em janeiro para 12,1 em fevereiro, superando expectativas e atingindo o maior nível desde julho do ano passado.

São esperados nesta terça ainda discursos de duas dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA): Michelle Bowman, que integra o conselho da instituição, e Mary Daly, presidente da distrital de São Francisco.

Em entrevista à CNBC, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse que as atuais condições financeiras nos EUA são boas, sinalizando que não há formação de bolhas.