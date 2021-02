Mari Gonzalez fala sobre cancelamento no BBB e dispara sobre Nicole Bahls: - Não tenho nada contra ela

16/02/2021 | 11:11



Mari Gonzalez foi uma das participantes que marcou o BBB20! Em entrevista para o canal da Foquinha no YouTube, a influenciadora comentou sobre o reality show, cancelamento e memes. Mari afirmou que sente ciúmes de ter outras pessoas na casa em que ela estava no ano passado, e revelou que não sabia o que era cancelamento:

- Quando eu entrei no Big Brother, eu não sabia o que era cancelamento. A gente não usava muito essa palavra cancelamento, né? Não tinha no meu vocabulário. Aí quando eu saí, o primeiro contato foi o Tiago [Leifert], e ele falou: Vocês todos já foram cancelados. Quando eu saí, tinha esse negócio de cancelamento. Então a gente não sabia lidar com isso, e o pessoal que foi agora, meio que está nessa onda do cancelamento porque eles viram o que a gente passou e a maioria foi cancelada. Deu uma diminuída na diversão, porque ficou muito mais preocupante.

A influenciadora ainda relembrou alguns memes seus que foram criados enquanto ela estava no programa:

- Eu amo ver meus memes. Eu lembro que na hora que eu saí lá, o meu primeiro contato foi com a Ana Clara no Rede BBB e ela falou: Mari, você é o maior meme do BBB. Eu nunca imaginei que eu era o meme da edição.

Mari Gonzalez revelou que se acha parecida com a Juliette, participante do BBB21, e ainda revelou seus participantes favoritos para ganhar o reality em 2021:

- Gilberto, eu amo o Gil. Gosto muito da Sarah, eu acho ela inteligentíssima. Gosto muito da Juliette também.

Mari comentou que voltaria para o BBB se fosse convidada novamente, e ainda revelou, na entrevista, uma polêmica com uma discussão entre seu namorado, Jonas, e Nicole Bahls, enquanto ainda estava no BBB:

- Eu não tenho nada contra ela. Só que quando eu saí do Big Brother, o pessoal falou que teve isso. Mas se ela me chamar para conversar, eu vou super conversar com ela e vou tentar entender.