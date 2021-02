Ivete Sangalo fala no Mais Você sobre live de Carnaval com Claudia Leitte

16/02/2021 | 11:11



Mesmo sem poder aglomerar no Carnaval, Ivete Sangalo leva energia positiva para os fãs! Em entrevista para o programa Mais Você desta terça-feira, dia 16, Ivete comentou sobre a live especial de Carnaval, feita no último sábado, dia 13, em parceria com Claudia Leitte:

- A gente ficou produzindo coisas para poder se manter junto dessa energia do público. Eu acho que essa live é o resultado disso, tanto eu quanto Claudia, a gente queria muito levar essa alegria para os nossos fãs, especialmente no Carnaval.

Ivete também falou sobre a recepção do público em relação ao Carnaval em casa, com o show feito no topo do prédio:

- Esse comportamento da varanda é muito comum no Carnaval. Muitas pessoas acenam para nós através das varandas.

No Twitter, os fãs fizeram vários comentários sobre a participação da cantora no programa.

Mas, mesmo com a participação da Rainha do Axé, o que roubou a cena mesmo foi a maquiagem feita por Ana Maria Braga para o momento. Com o rosto pintado como se fosse uma gatinha, ela arrasou!