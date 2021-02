Seleção masculina de polo sofre a 3ª derrota no Pré-Olímpico

16/02/2021 | 10:41



A seleção brasileira masculina de polo aquático sofreu nesta terça-feira a terceira derrota consecutiva no Pré-Olímpico, disputado em Roterdã, na Holanda. Apesar da sequência negativa, o time nacional ainda tem chances de obter a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Os brasileiros foram superados pela equipe de Montenegro, por 15 a 5, pela terceira rodada do Grupo A. Antes, a seleção havia sido derrotada por Grécia e Canadá. Assim, o Brasil torce por uma vitória dos canadenses sobre a Geórgia ainda nesta terça.

Se isso acontecer, os brasileiros avançam com um triunfo sobre os georgianos. Caso a Geórgia leve a melhor nesta terça, a classificação poderá ser definida nos critérios de desempate, a começar pelo saldo de gols.

Contra o forte time de Montenegro, os gols brasileiros foram marcados por Grummy, duas vezes, Rafael Real, Guilherme Gomes e Gustavo Coutinho. O goleiro João Pedro também se destacou ao fazer seguidas defesas difíceis, o que ajuda o Brasil a manter um bom saldo, critério que poderá ser decisivo.

Na quarta-feira, o time brasileiro vai enfrentar a Geórgia, às 13h30 (horário de Brasília), pela rodada final da primeira fase do Pré-Olímpico, que é disputado por 11 seleções - seriam 12, mas a Turquia foi excluída da disputa. Isso deixou o grupo do Brasil com cinco seleções, sendo que as quatro primeiras se classificam às quartas de final. E os três primeiros do torneio vão se garantir nos Jogos de Tóquio.