Morre ex-vereador de Ribeirão Pires Ernesto Menato

16/02/2021 | 10:13



Morreu em Ribeirão Pires nesta terça-feira (16) 0 ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Ernesto Menato, aos 89 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e relembrou a importância do parlamentar para o município. "Teto, como era conhecido, trabalhou ativamente para o desenvolvimento da cidade como empresário, político e cidadão ribeirãopirense."

Ernesto Menato nasceu no dia 24 de dezembro de 1931. Descendente de italianos, era filho de Ernesto Menato e Lídia Carpinelli. Seu pai era fabricante de lenha e carvão e possuía um armazém de secos e molhados. Na década de 1950, mais precisamente em 1951, abriu com seu irmão Euclides Menato o seu primeiro escritório de contabilidade, que viria a se chamar, na década seguinte, de Conteto Serviços Contábeis. Nessa mesma época, trabalhou como servidor público da Prefeitura de Ribeirão Pires, de 1955 a 1956, no cargo de lançador. Em 1958, retornou como contador e ficou até o ano 1962. Na década de 1970 entrou para a política, elegendo-se como vereador na 6ª legislatura. De 1973 a 1974,