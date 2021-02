16/02/2021 | 10:10



Sasha Meneghel pegou todo mundo de surpresa quando contou que está noiva de João Figueiredo. Os dois deram o passo a mais na relação no começo de fevereiro, sendo que a união tem o apoio de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, pais da estudante de moda.

Agora os pombinhos foram flagrados juntos em um momento a dois. Eles foram vistos em um restaurante em São Paulo, onde estão passando alguns dias, já que o cantor é da cidade paulista.

Para a tarde com o amado, Sasha escolheu uma calça jeans com cintura alta e um cropped rosa bebê. Já João estava com uma camisa listrada e uma bermuda, todo estiloso!