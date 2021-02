Trancoso: guia das melhores lojas da região

Maria Beatriz Vaccari

16/02/2021



Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA), guarda a certidão de nascimento do Brasil. Conta-se que foi ali, no rio dos Frades, que a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou em 1500. Tempos depois, os jesuítas ergueram a Igreja de São João Batista, que se tornou cartão-postal do vilarejo.

Na década de 1970, a região foi redescoberta pelos hippies e, em pouco tempo, entrou para o mapa dos destinos mais desejados do Sul da Bahia. Com o passar dos anos, a região ganhou hotéis incríveis, como o Vilas do Altos de Trancoso, e as casinhas originais dos caiçaras foram preservadas na sua arquitetura original, mesmo abrigando bares, restaurantes e galerias.

Elas também foram transformadas em lojas que fazem sucesso entre moradores locais e turistas. Conheça as principais!

Guia das melhores lojas de Trancoso

Lenny Niemeyer

Sinônimo de moda praia elegante, a estilista carioca Lenny Niemeyer tem um cantinho no Quadrado, a região mais badalada de Trancoso. Seus biquínis e maiôs de corte impecável e amarrações inusitadas são obras de arte. Nesta temporada, os vestidos longos de seda pura e estampa floral, com pinceladas coloridas, estão em alta.

Sinesia Karol

Uma das estilistas swimwear mais renomadas do País, Sinesia Karol é de Vitória (ES) e vive entre Brasil e Estados Unidos, onde mora a maior parte do tempo, em Boston. Como cresceu na praia, sua paixão pelo mar se reflete nos biquínis e maiôs que mesclam conforto, qualidade e sofisticação. A leveza é uma marca, especialmente nas saídas de praia, saias e vestidos esvoaçantes. A nova coleção é inspirada na Grécia.

Trancoseando Store

O espaço collab reúne arte, decoração, moda e acessórios. Ali, é possível encontrar roupas exclusivas, feitas em parceria com marcas locais, como as de tecido biodegradável e com proteção solar, as camisetas aquareladas e as peças despojadas de “alfaiataria resort”. Há também bolsas de crochê maravilhosas e muitas ideias para presentes com a vibe do vilarejo.

Divinos Trancoso

Uma loja divina de arte brasileira e indígena, com uma mostra de mestres artesãos de Trancoso e de todo o País. O local reúne luminárias e cestos de palha, cocares, remos e cabaças pintadas pelos índios, móbiles levíssimos feitos com troncos de árvores, tapetes e tecidos para vestir a casa. Quem gosta de esculturas encontra peças únicas em madeira e cerâmica.

Zé da Cerâmica

O artesanato em argila tem um lugar de honra no Quadrado, com temática baiana. Das imagens de Iemanjá às bases de abajur, entre vasos de todos os tamanhos, cada peça do Zé da Cerâmica tem um visual único. As luminárias em forma de baianas, com a saia vazada, pontilhada de luzes, são encantadoras. E tem também as sereias com seus rabos de peixe, esculpidas à mão, e os abacaxis coloridos, cheios de charme.



Cheia de Graças

Laila Assef, artista plástica, é a proprietária da charmosa Cheia de Graças. Almofadas, cangas, echarpes, colares, vidrinhos de água benta, cerâmicas, imagens de Iemanjá e do Divino Espírito Santo são alguns objetos que fazem da loja um lugar especial. O material reciclado é matéria-prima da artista, com destaque para as luminárias de pet mega coloridas, que parecem lustres de cristal.

