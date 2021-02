Além de Cidade Invisível: 10 séries brasileiras para assistir via streaming

Bianca Bellucci

16/02/2021



Cidade Invisível chegou ao catálogo da Netflix em fevereiro de 2021. A série, que lança um novo olhar para o folclore brasileiro, conquistou o público nacional, figurando rapidamente entre os 10 conteúdos mais assistidos na plataforma. A segunda temporada, no entanto, ainda não foi confirmada. Mas não há razão para se sentir órfão. Nos serviços de streaming existe uma série de títulos que exploram a cultura e os costumes dos brasileiros. Tanto é que o 33Giga decidiu separar 10 enredos nacionais que valem a maratona. Confira!

Bom dia, Verônica – Netflix

Verônica Torres é escrivã na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Sua rotina bastante entediante acaba sendo interrompida quando testemunha o suicídio de uma jovem. Na mesma semana, recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada pedindo por ajuda. Agora, ela se vê envolvida com um predador sexual e um esquema de corrupção sinistro.

Psi – HBO GO

Acompanhe a rotina dentro e fora do consultório de Carlo Antonini, um psicanalista, psicólogo e psiquiatra que atende na cidade de São Paulo. Interessado em casos pouco convencionais, ele sofrerá na vida pessoal as consequências de lidar com os temas existenciais do mundo moderno, que vão fazê-lo reavaliar o sentido da sua profissão.

Eu, a Vó e a Boi – Globoplay

Turandot e Yolanda moram na mesma rua há anos e, desde sempre, declaram uma guerra entre si. Ninguém sabe quando tudo começou, mas, agora que as duas são viúvas e aposentadas, o que não falta é tempo livre para que elas tentem prejudicar a vida uma da outra. No meio desse embate, está Roblou, o neto em comum, que se esforça pra sobreviver no olho do furacão.

1 Contra Todos – Amazon Prime Video

Cadu é um advogado honesto e chefe de família que vê sua vida mudar completamente quando é acusado e condenado à prisão após ser confundido com o maior traficante de drogas do Brasil. Na cadeia, ele adota uma nova postura para poder sobreviver e decide se comportar como o criminoso que todos já acreditam que ele seja.

Em um futuro pós-apocalíptico não muito distante, a elite vive no conforto da região de Maralto. Aos 20 anos, todo cidadão recebe a chance de morar na “cidade das oportunidades”. Mas, para isso, eles terão que passar por um processo seletivo rigoroso com provas físicas, morais e psicológica. O problema é que apenas 3% serão aprovados.

Desalma – Globoplay

Em 1988, o desaparecimento de uma jovem choca a população da pequena Brígida, no interior do sul do Brasil, e a tradicional festa de Ivana Kupala é banida do calendário. Trinta anos depois, a cidade se prepara para trazer a celebração de volta, mas eventos enigmáticos passam a acontecer.

Magnífica 70 – HBO GO

São Paulo, 1975. Vicente é um censor do governo que vive um casamento monótono. Após vetar a exibição de uma pornochanchada, ele é procurado pela protagonista que tenta desesperadamente fazê-lo liberar o título. Ele acaba se encantando pela atriz e segue a jovem até a região conhecida como Boca do Lixo, onde começa a trabalhar na Magnífica, uma produtora de filmes do gênero.

Coisa Mais Linda – Netflix

A paulistana Maria Luiza se muda para o Rio de Janeiro para encontrar o marido, mas descobre que ele roubou todo o seu dinheiro e deixou para trás um restaurante. Em vez de sofrer, ela decide transformar o estabelecimento em um clube noturno de bossa nova – e vai contar com a ajuda de mulheres feministas e liberais para tal.

Hard – HBO GO

A dona de casa Sofia vê sua vida desmoronar quando o marido morre e ela herda uma produtora de filmes pornográficos quase falida, sendo que não conhecia sua existência. Correndo o risco de perder sua casa, agora, ela terá que se reinventar e tocar um negócio que pode ser muito lucrativo.

Aruanas – Globoplay

A jornalista Natalie, a ativista Luiza e a advogada Verônica são três amigas que atuam na Aruana, uma ONG dedicada à proteção ambiental. Junto à estagiária Clara, elas se unem para investigar uma série de crimes contra o meio ambiente cometidos na região amazônica, que envolvem uma grande mineradora.