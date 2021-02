Função da Alexa advinha em quem você está pensando

Marcella Blass

16/02/2021 | 09:48



Entre muitas outras funcionalidades, a Alexa é capaz de te ajudar em todos os pontos da sua rotina – desde não perder o horário para o trabalho até fazer uma lista de compras que não falta nada. O que pouca gente sabe, entretanto, é que a assistente virtual da Amazon também é capaz de ler a sua mente.

Não, não é magia e nem a revolução das máquinas. A brincadeira de adivinhação é possível por conta da skill Akinator, da Elokence, que trouxe o jogo clássico da internet para a Alexa. Na dinâmica, o usuário pensa em um personagem real ou fictício e a assistente virtual vai descobrir quem é apenas com base em perguntas com respostas “sim” ou “não”.

Com todo mundo em casa, o jogo é uma boa pedida para passar o tempo e se surpreender com as adivinhações certeiras da aplicação. Para jogar, basta dizer “Alexa, iniciar Akinator”. Agora, se você ainda não ativou a skill para ser utilizada, acompanhe o tutorial a seguir. A ativação pode ser feita pelo navegador ou aplicativo Amazon Alexa. Veja só:

Navegador

1 – Entre em amazon.com.br e se conecte à conta que está relacionada à Alexa. No campo de pesquisa, mude da opção Todos (clicando no triângulo invertido) para Alexa Skills – ou pegue um atalho aqui e pule para o passo 3.

2 – Busque por Akinator na barra de pesquisa e entre na página da skill.

3 – Clique no botão Ativar.

Aplicativo Amazon Alexa

1 – Na página inicial do aplicativo Amazon Alexa, clique em Mais na barra inferior.

2 – Entre em Skills e Jogos.

3 – Pesquise por Akinator na lupa.

4 – Entre na skill e toque em Ativar para Uso.

