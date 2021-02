Após fim de namoro com Leo Cidade, Larissa Manoela se pronuncia: Fomos muito felizes

16/02/2021 | 09:10



Larissa Manoela pegou todo mundo de surpresa ao anunciar por meio de sua assessoria de imprensa que após três anos de namoro, não está mais com Leo Cidade.

Agora, no entanto, a atriz se pronunciou no Instagram usando uma foto dos dois nos Stories e agradecendo o carinho de seus fãs e a história que viveu com o agora ex-namorado.

Aos fãs que sempre estiveram comigo, em todos os momentos...Mais uma vez, obrigada pelo enorme carinho, em especial por terem nos acompanhado durante esses anos. Fomos MUITO felizes. Construímos uma história linda. Mas agora seguimos, lembrando sempre, com muito respeito, amor, carinho e admiração os momentos maravilhosos que nosso encontro nos proporcionou. Obrigada de todo coração, @leocidade por ter sido meu namorado, amigo e companheiro, escreveu.

Leo também se manifestou e fez uma postagem semelhante em seu perfil com uma breve homenagem à Larissa:

Uma menina incrível, sem dúvidas os melhores três anos da minha vida! Você é uma menina de luz @larissamanoela obrigado a todos pelo carinho com a gente, eu só tenho gratidão por esses anos lindos que construímos juntos, amo você ? obrigado.