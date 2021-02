Internado com Covid-19, Cesar Filho faz fisioterapia e comemora

16/02/2021 | 09:10



A luta de Cesar Filho contra o novo coronavírus e a pneumonia continua, mas está cada dia melhor. O apresentador da Record TV fez imagens ao lado da esposa Elaine Mickely, que também testou positivo para a Covid-19, diretamente do hospital Vila Nova Star, onde está internado, explicando que houve melhora em seu quadro.

- Estou vivendo meu melhor dia. Ontem também já estava bem, hoje melhor ainda. A gente vai cumprir um protocolo de mais alguns dias de medicamentos e antibióticos intravenosos. Estou com meu acesso aqui, colhendo exames de sangue todos os dias para a gente saber. Isso vem demonstrando o que tenho mostrado aqui fisicamente.

A mulher do apresentador ainda contou que a saturação foi estabilizada, mas ele ainda tem tratamentos por fazer:

- (A saturação) ficou muito instável nos últimos dias. Ele vem fazendo há dois dias fisioterapia pulmonar, que é usando uma máscara, e agora começou a motora (...) Já caminhamos ontem no corredor. Ele fez agachamento... A saturação já está bem melhor sem o uso do oxigênio. Assim será todos os dias: um progresso à cura do coronavírus e dessa pneumonia que tem ali no pulmãozinho dele. Em breve, ele estará zerado.

Depois, os dois apareceram novamente nas redes sociais para mostrar como é a caminhada de Cesar pelos corredores do hospital. Ainda bem que ele está cada dia melhor, né?