Passeios em Búzios: opções para curtir a cidade longe de aglomerações

16/02/2021



Lojas e restaurantes concorridos figuram entre alguns dos principais passeios de Búzios (RJ). Entretanto, a necessidade de distanciamento social fez o balneário apostar cada vez mais nas programações ao ar livre. Confira algumas opções para curtir o destino longe das aglomerações.

Passeios em Búzios

Pôr do sol

Uma das atrações imperdíveis é assistir ao pôr do sol em pontos tradicionais da cidade. Porém, em alguns points mais famosos, é impossível manter o distanciamento seguro. Por isso, a dica é apreciar o espetáculo de dentro do mar, remando em uma canoa havaiana ou avistar a paisagem do alto da Serra das Emerências, depois de uma bela trilha. As propostas encantadoras são organizadas pelo Clube de Canoa Havaiana Elite Vaa e pela operadora de turismo Cactus Experiências, respectivamente.

Tour de canoa

As aulas e os passeios de canoa, até então oferecidos somente pela manhã, ganharam um horário especial no verão. Elas dão direito a mergulhos e permitem observar as tartarugas. O ponto de saída é o Porto da Barra e as remadas duram, em média, uma hora.

Trilhas

Já quem prefere subir as Emerências – ponto mais alto de Búzios, a 160 metros de altitude e protegido pelo Parque Estadual da Costa do Sol – ganha de presente uma vista incrível das praias de Tucuns, Geribá e Peró (Cabo Frio). Sem contar a paleta de cores, que vai do azul ao vermelho, passando por amarelo, laranja e rosa.

Desde a retomada das atividades, a agência especializada em trilhas reúne grupos de até dez pessoas para evitar aglomerações. “Oferecemos 12 roteiros por trilhas e, com o crescimento da demanda, criamos outras experiências na natureza, como passeios de caiaque e de canoa havaiana, além de voo livre e piquenique à beira-mar. Temos programação para todos os sábados e domingos do verão”, conta Paula Rascão, uma das sócias da Cactus. Há ainda a possibilidade de passeios privativos para grupos fechados, que podem ser feitos também durante a semana.

Tartarugas e vida marinha

É praticamente impossível passear em alguma praia de Búzios e não observar as tartarugas. Elas estão aglomeradas por toda a parte, fazendo graça para quem as aprecia do píer do Centro, em um passeios de caiaque na Ferradurinha ou nos mergulhos nas ilhas ao redor.

De barco e equipado com cilindro e nadadeiras, é possível conhecer o Santuário das Tartarugas, como é chamada a Ilha de Âncoras, repleta de tartarugas gigantes. Ao longo do mergulho, surgem ainda arraias e cardumes de peixes das mais variadas cores e espécies. “A visibilidade média em Búzios é de 12 metros, podendo chegar a incríveis 25 metros no verão. Temos uma vida marinha local riquíssima, com sargentinhos, frades, ciliares e agulhas. Durante a navegação, por ser rota de passagem, não é raro avistar animais como peixe-lua, golfinhos e até mesmo baleias”, comenta Duda Franco, diretora comercial da agência Love4Dive.

Outros excelentes pontos para a prática da atividade são as ilhas de Gravatás, Feia e Branca, além da Laje de João Fernandes. “Nossa operação é 100% focada na conscientização ambiental, indo além de um mergulho recreativo. Queremos que o mergulhador entenda o papel de cada animal, coral e até mesmo dos pescadores na nossa região. É preciso conhecer para preservar”, finaliza Duda.

