Sem desfiles, Mardi Gras em New Orleans terá shows online e casas enfeitadas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



16/02/2021 | 02:48



Você já deve ter visto em fotos, reportagens na TV ou mesmo na ótima série Treme: em New Orleans, cidade localizada na Louisiana, no sul dos Estados Unidos, Carnaval é coisa séria. Ou melhor, Mardi Gras, como a festa é chamada por lá.

Em tempos de covid-19, porém, a festa passará por diversas adaptações em 2021. Os tradicionais desfiles de carros alegóricos, em que agremiações jogam presentes e colares coloridos para os foliões que lotam as ruas da cidade, dançando e cantando, não vão participar do evento.

No lugar deles, diversas casas foram enfeitadas com alegorias, quase sempre nas cores roxa (justiça), verde (fé e esperança) e amarela (ouro ou dinheiro), para que as pessoas possam passear e apreciá-las de seus próprios veículos, em segurança.

Muitos bairros estão decorados, a exemplo do famoso French Quarter, onde fica a Bourbon Street, rua mais badalada de New Orleans, e o Garden District, lar de mansões suntuosas. Pelas ruas da cidade, é comum escutar músicas o tempo todo, e neste ano não será diferente, com caixas de som espalhadas por diversos pontos e ligadas em alto e bom som.

Até mesmo a famosa gastronomia local poderá ser apreciada de um jeito diferente. Os restaurantes e lojas estão fazendo várias campanhas para os moradores não deixarem de aproveitar os pratos de época do Mardi Gras em New Orleans, a exemplo do king cake, bolo em formato de coroa com massa branca e fofa misturada a passas, frutos secos e frutas cristalizadas. A recomendação é pedir em casa ou mandar de presente para os amigos.

Mardi Gras em New Orleans

Marcado pelo jazz que tanto faz a fama da região, o Mardi Gras em New Orleans ganhará uma festa online neste ano, que poderá ser vista por pessoas de todo o mundo. Trata-se do Mardi Gras For All Y’All, que começa nesta sexta-feira (12 de fevereiro) e vai até domingo (dia 14).

A programação inclui participações de músicos locais, personalidades e chefs indígenas, personagens populares do evento. Para acompanhar, basta acessar NoLa.com no YouTube ou no FaceBook Live. A festa começará todos os dias às 17h (horário de Brasília).

Para entrar no clima, vale a pena também curtir as músicas tradicionais do Mardi Gras em New Orleans reunidas nesta playlist do Spotify preparada pelo escritório de turismo oficial de New Orleans.

LEIA MAIS: ROTEIRO COMPLETO DE 2 DIAS EM NEW ORLEANS

