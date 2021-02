De churrasco a torta frita, conheça os pratos típicos do Uruguai

Redação

Com forte influência dos imigrantes europeus, a gastronomia uruguaia é muito apreciada pelos brasileiros. Quem vai ao país pode ser deliciar com pratos típicos como asado (churrasco), empanadas, massas, doce de leite e alfajores. Isso sem contar os ótimos vinhos locais.

Pensando nisso, o Enjoy Punta del Este Resort y Casino, um dos hotéis mais famosos do país, listou alguns pratos típicos do Uruguai que valem cada mordida. Confira.

Os pratos típicos do Uruguai

Chivito

Divulgação – Enjoy Punta del Este Chivito

O Chivito é um dos mais famosos pratos típicos do Uruguai. Trata-se de uma espécie de sanduíche bem recheado, com carne, ovo, queijo, presunto, maionese, alface, tomate, bacon, pimentão, azeitonas e o que mais estiver ao alcance do chef na hora do preparo.

Tostado

Divulgação – Enjoy Punta del Este Tostado

O famoso misto quente, ou Tostado é preferência de nove entre dez uruguaios. É muito parecido com o brasileiro. A versão clássica traz pão tostado com presunto, queijo e tomate. Também pode levar folhas verdes.

Churrasco uruguaio

Divulgação – Enjoy Punta del Este Asado uruguaio

O asado (churrasco) é a principal estrela da gastronomia uruguaia. Não por acaso, o país é um dos maiores consumidores de carne do mundo e um excelente pecuarista. Por todo o Uruguai é possível encontrar um bom churrasco. Por lá, as carnes, sempre de boa qualidade, são assadas de diferentes formas.

A parrilla uruguaia, na qual as carnes são assadas em uma grelha inclinada, para controlar a temperatura e proximidade das chamas, é o preparo mais comum. O asado de tira, que é o equivalente à nossa costela, também é muito popular e saboroso.

Torta frita

Divulgação – Enjoy Punta del Este Torta frita

A famosa torta frita uruguaia pode ser doce ou moderadamente salgada. Lembra um pastel e vai bem com café ou chá. Há quem adicione doce de leite para dar uma incrementada.

Pastafrola

Divulgação – Enjoy Punta del Este Pastafrola

Herança das influências europeias, a pastafrola é uma espécie de torta de massa quebrada muito comum no Uruguai e em outros países da América Latina. Geralmente é recheada com geleia, goiabada ou doce de leite

E ainda tem os vinhos…

Divulgação – Enjoy Punta del Este Uva tannat

Assim como o Chile e a Argentina, o Uruguai produz ótimos vinhos e tem vinícolas charmosas espalhadas pelo país. A grande estrela da vinicultura local é a uva tannat, trazida da França no século 19.

O clima uruguaio deu características próprias ao vinho, tornando-o mais macio, concentrado e aromático na comparação aos de sua terra natal. Hoje, a tannat é a uva de maior representatividade do país.

