Jordânia: 7 passeios culturais revelam curiosidades do Oriente Médio

Amã, capital da Jordânia, abriga uma série de passeios legais para quem gosta de explorar cultura e arte. O local também é um ótimo destino para os fãs de gastronomia, que podem experimentar as melhores receitas típicas do país. Abaixo, confira sete lugares imperdíveis para conhecer durante uma visita à cidade.

7 passeios culturais imperdíveis em Amã

1. Duke’s Diwan

O local foi a primeira agência postal de Amã, na década de 1930. Depois, o prédio foi transformado em um hotel e, atualmente, abriga um espaço público para artistas e músicos. É uma experiência imersiva que leva as pessoas de volta ao passado da cidade.

2. Jadal

Jadal está localizado em Al-Kalha, uma das escadarias mais antigas de Amã, em uma casa que remonta ao ano de 1933. O projeto, uma iniciativa privada sem fins lucrativos, inclui atividades culturais e intelectuais, que são realizadas na tentativa de criar e compartilhar conceitos, culturas e valores sociais progressivos.

3. Rainbow Street

A Rainbow Street é uma das ruas mais antigas de Amã, repleta de cafés, restaurantes e algumas galerias de arte. É um local muito procurado para compras, para um passeio à noite ou para uma experiência gastronômica.

4. Jordan River Foundation

Presidida por Sua Majestade a Rainha Rania Al Abdullah, a Jordan River Foundation (JRF) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 1995 com foco na segurança infantil e no fortalecimento da comunidade. Impulsionada por valores de justiça social e capacitação socioeconômica, com foco em mulheres e jovens, a JRF implementa vários programas para cumprir sua missão de transformar as comunidades jordanianas. O JRF Showroom, localizado na Rainbow Street, apresenta produtos provenientes de projetos de capacitação da comunidade apoiados pela fundação.

5. National Gallery of Fine Arts

A National Gallery of Fine Arts é um dos museus de arte mais importantes da Jordânia e contém coleções de 60 países, com destaque para artistas locais e regionais. O local abriga mais de mil obras.

6. Centro de Artesanato Jordaniano

A associação tem como objetivo desenvolver e promover as antigas tradições do artesanato local. Ela está localizada em Jabal Al Lweibdeh, perto da Paris Square, onde é vendida uma grande variedade de artesanato local feito em todo o reino.

Dar Al-Anda

Dar Al-Anda é um santuário dos sentidos, com um nome autenticamente árabe, que se traduz como “lar das doações”. O local visa enriquecer a vida de seus clientes, funcionários e comunidade, dando-lhes a oportunidade de experimentar a arte em todas as suas formas, provocando pensamentos e discursos.

