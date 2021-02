São Caetano domina seletiva para formação da base da Seleção

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 00:01



São Caetano segue como berço do tênis de mesa do País. Se hoje a Seleção Brasileira adulta conta com atletas que defenderam a cidade do Grande ABC no passado, casos de Caroline Kumahara, Bruna Takahashi, Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi, Eric Jouti e Vitor Ishiy, as equipes verde e amarela de base também serão compostas por jogadores que treinam na região.

Isso porque seis dos nove competidores classificados em seletiva realizada em Piracicaba para formação dos times que representarão o País do sub-15 ao sub-21 no Sul-Americano de Lima (Peru) e nos classificatórios para o Pan de juniores, pertencem à equipe são-caetanense: Abimael Menezes (sub-15), Giulia Takahashi (sub-19), Laura Watanabe (sub-19 e sub-21), Diogo Silva (sub-19 e sub-21), Kenzo Carmo (sub-19) e Rafael Turrini (sub-21).