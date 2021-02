Extra investe R$ 3 milhões para reinaugurar duas lojas

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 00:06



O GPA (Grupo Pão de Açúcar), dono de bandeiras como Extra, Pão de Açúcar e Assaí, investiu R$ 3 milhões para remodelar duas unidades do Mercado Extra no Grande ABC. A ideia foi ampliar a oferta de serviços, como padaria, açougue e frios e feira estendida de terça a quinta-feira e reposicionar produtos a fim de facilitar o acesso do cliente.

As unidades das ruas Ribeirão Pires, em Santo André, e Boa Vista, em São Caetano, receberam aportes de R$ 1,5 milhão cada. O Extra também ampliou, em média, cerca de 20% o quadro de colaboradores das lojas, totalizando 100 funcionários nas duas.

As 30 vagas geradas já foram preenchidas, mas, se houver interesse em atuar nos locais, ou em outras unidades da região, basta conferir oportunidades e se cadastrar no site https://gpa.gupy.io. No momento, há, por exemplo, chance de trabalho em Diadema para aprendiz operador de loja PCD (Pessoa com Deficiência).

“Queremos reforçar o atendimento e deixar o funcionário ainda mais próximo do consumidor. É um modelo totalmente voltado para as necessidades de nossos clientes”, explica Christiane Cruz Citrângulo, diretora de operações do Mercado Extra. Segundo ela, a aposta da bandeira nessa nova configuração de loja tem se mostrado certeira, uma vez que no terceiro trimestre de 2020 as lojas remodeladas cresceram mais de 17% na comparação com o período anterior à reforma.

Neste novo formato, a oferta de perecíveis foi reforçada e os itens foram transferidos de maneira agrupada para o fundo das lojas. “A ideia é que o cliente encontre uma solução completa para o seu dia a dia: frios, rotisserie, padaria, confeitaria, açougue, peixaria e itens para o café da manhã”, assinala Christiane. “Já na seção de perfumaria, o sortimento foi ajustado e passou a ser sinalizado de forma mais clara nas gôndolas para garantir que as pessoas encontrem tudo o que precisam. A iluminação também mudou, tornando o ambiente mais claro e agradável para os consumidores”, complementa.

PRESENÇA

Hoje, o Grande ABC reúne nove unidades do Extra, seis do Pão de Açúcar e dez do Assaí. A unidade mais recente da bandeira do atacarejo na região abriu as portas em São Bernardo em dezembro. A loja, que beira a Via Anchieta, contou com investimentos de R$ 61 milhões e gerou 500 postos de trabalho diretos e indiretos.