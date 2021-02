Trio da região conhece horários, datas e locais de todos os duelos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 00:01



Os três representantes do Grande ABC no Campeonato Paulista da Série A-2 conheceram ontem a tabela completa de jogos. Água Santa, EC São Bernardo e São Bernardo FC receberam o detalhamento da competição, com horários, datas e locais das 15 partidas da primeira fase (veja ao lado). O primeiro a entrar em campo será o Cachorrão, dia 27, contra o Oeste, no 1º de Maio, às 15h. No mesmo dia, a partir das 16h, o Netuno visita o Velo Clube, enquanto no dia 28, às 15h, o São Bernardo FC desafia o Rio Claro, no Interior.

“Penso que a tabela está de acordo com o nível de dificuldade do campeonato. Jogos duros, com pouco tempo de recuperação entre as partidas”, declarou o treinador do São Bernardo FC, Ricardo Catalá. “A opinião é sempre movida por resultados importantes, por melhor ou mais difícil que possa ser, o importante é largar bem, ter time bom, enfrentar os jogos com perspectiva de crescimento, somar pontos”, opinou Sérgio Guedes, técnico do Água Santa.