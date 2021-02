Bragantino domina, mas empata com Sport e perde a chance de colar no G7

15/02/2021 | 22:16



No duelo que fechou a disputa da 36ª rodada do Brasileirão, na noite desta segunda-feira (15), Sport e Red Bull Bragantino ficaram no empate sem gols, no Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE). Apesar de ter dominado boa parte do duelo, o time paulista não conseguiu vencer a forte marcação e perdeu a chance de colar na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021.

Com o resultado, o Bragantino estacionou na 11ª colocação, com 49 pontos, e está a sete pontos do G7, que pode virar G8 por causa da final da Copa do Brasil - os finalistas Grêmio e Palmeiras estão dentro da zona de classificação pelo Brasileirão. Já o Sport praticamente deu adeus às chances de rebaixamento. Com 42 pontos, o time pernambucano está cinco na frente do Vasco, que tem 37 e é o primeiro time dentro da zona da degola.

Mesmo jogando fora de casa, o Bragantino começou a partida tendo mais posse de bola e tomando as rédeas do duelo. Apesar disso, a primeira chance de perigo veio pelos lados do Sport, em um contra-ataque rápido. Aos 16 minutos, Betinho recebeu na entrada da área e soltou o pé, mas a bola pegou muita força e acabou saindo por cima do gol.

Conforme os minutos foram passando, o jogo foi ficando mais equilibrado no meio-campo, com o Bragantino insistindo e parando na forte marcação do Sport. A melhor chance do time paulista no primeiro tempo veio aos 38 minutos. Depois de um cruzamento na área, Raul ajeitou de cabeça para Ytalo que pegou de voleio, mas a bola também foi por cima. No lance seguinte, Claudinho teve mais uma boa chance em um chute de longe, mas o primeiro tempo terminou mesmo zerado.

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino foi para cima e nos 15 primeiros minutos, criou três boas chances de tirar o zero do placar. Aos 2 minutos, Morato arriscou um chute cruzado da entrada da área que passou perto. Aos 8, Ytalo tentou de bicicleta, mas mandou para fora e, aos 13, o próprio atacante aproveitou uma bobeira da defesa adversária, para arriscar um chute de bico, que desviou na zaga antes de sair.

Apesar da bola não entrar, o time paulista seguiu tentando. Aos 25, após um lançamento na área, Luan Candido desviou de cabeça, mas parou em uma grande defesa de Luan Polli. Já aos 36 foi a vez de Claudinho. O meio-campista arriscou de fora da área e mandou por cima. A única jogada de perigo do Sport veio aos 40, quando Luciano Juba soltou o pé da intermediária, tentando encobrir o goleiro Cleiton, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do travessão. Por isso, o duelo terminou mesmo empatado em 0 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (21) para a disputa da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Em casa, o Sport recebe o Atlético-MG na Ilha do Retiro, no Recife, às 16h. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Red Bull Bragantino visita o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 0 x 0 RED BULL BRAGANTINO

SPORT - Luan Polli; Ewerthon (Raul Prata), Iago Maidana, Adryelson, Rafael Thyere e Júnior Tavares; Marcão Silva, Betinho (Márcio Araújo) e Thiago Neves (Ricardinho); Dalberto (Mikael) e Hernane (Luciano Juba). Técnico: Jair Ventura.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Luan Cândido; Raul, Ramires (Lucas Evangelista), Bruno Tubarão (Morato/Hurtado), Claudinho e Cuello (Leandrinho); Ytalo (Chrigor). Técnico: Maurício Barbieri.

CARTÕES AMARELOS - Iago Maidana, Betinho e Marcão Silva (Sport).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).