Prefeitura de Diadema dá andamento a concurso público

Da Redação



16/02/2021 | 05:00



A Prefeitura de Diadema decidiu dar andamento a concurso público aberto ainda na gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV). Neste sábado está agendada a aplicação da provas para algumas das funções abertas em processo seletivo do ano passado.

Serão aplicados testes para quem concorre às funções de professor de educação básica 2, professor de educação básica especial, agente de controle de zoonoses, atendente de consultório dentário, agente serviços cozinha, agente de serviços funerários, agente serviços (borracheiro), armador, carpinteiro, eletricista, encanador, marceneiro, mecânico, motorista, motorista socorrista e operador de equipamento de comunicação. As inscrições já se encerraram.

Em live nas redes sociais, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) salientou que a intenção do governo é contratar todas as 103 vagas ofertadas no concurso público, mas o processo será paulatino, uma vez que o quadro financeiro do Paço inspira cuidados. “O ritmo vai depender da dotação orçamentária. Nossa prioridade é preencher os cargos de saúde e de educação no momento.” O petista declarou ainda que serão aplicadas provas nos dois fins de semana subsequentes.

Ao todo, o governo Lauro Michels abriu 103 cargos, com salários que vão de R$ 1.106,16 (agente cozinha) a R$ 6.785,26 (cirurgião dentista). A lista completa pode ser consultada no site www.zambini.org.br, organizadora do processo de seleção.