Paulo Serra reúne seus secretários e admite adequação no orçamento

Raphael Rocha



16/02/2021 | 04:53



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), deu início ontem a ampla reunião de secretariado, que se estende hoje, para discutir o planejamento do segundo mandato à frente do Paço. Ele admitiu que estão em debate adequações orçamentárias, até porque o País entra no segundo ano de pandemia de Covid-19, que provocou crises sanitária e econômica.

O encontro aconteceu no nono andar do Paço e começou às 14h. Terminou somente às 19h. O mesmo horário está reservado para sequência da avaliação, prevista para hoje. A atividade ocorre após o primeiro mês de governo, até como forma de sentir o andamento da máquina pública – em janeiro é possível ter uma prévia do comportamento da arrecadação e do índice de despesas, por exemplo.

“As adequações orçamentárias e a busca por novos investimentos corroboram a efetividade do nosso programa de governo, que vai ao encontro dos resultados que obtivemos ao longo dos últimos quatro anos e nos prepara para elevar o ritmo de desenvolvimento para que Santo André continue a ser uma cidade inteligente, com políticas públicas inovadoras, que usa a tecnologia a favor do progresso e da transformação social”, comentou Paulo Serra, após o primeiro dia da reunião.

O tucano admitiu que o combate à Covid-19 é o principal desafio do momento, mas que a recuperação da cidade depois da pandemia também precisa estar no horizonte de todo o time montado para esta gestão. Ele lembrou que a volta às aulas e o resgate da atividade econômica vão demandar de muito suor do poder público.

Para isso, Paulo Serra se calça no planejamento iniciado no mandato anterior, denominado Santo André 500 Anos.

“Temos mais de 200 projetos com potencial para virarem programas que trazem transformação para as famílias de Santo André, com políticas públicas de qualidade, e mantêm a cidade neste plano de desenvolvimento socioeconômico que já trouxe expressivo aporte de investimentos e nos possibilitou tirar obras do papel e solucionar problemas históricos”, discorreu.

O Santo André 500 Anos envolve planejamento de município com objetivos e ações até 2053, planos esses alinhados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). São quatro eixos estruturais: desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano e ambiental, desenvolvimento econômico e gestão e inovação.

Quando foi reeleito, no ano passado, Paulo Serra, em entrevista ao Diário, admitiu que teria de desenhar planejamento sólido para manter o nível de exigência do andreense com o trabalho da Prefeitura.