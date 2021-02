Fran Silva protocola pedido de extinção da verba de representação na Câmara de São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 04:35



Primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de São Bernardo, Fran Silva (PSD) protocolou pedido para cortar a verba de representação, bônus de 50% dos vencimentos aplicado a funcionários que servem à presidência da casa.

Conforme o vereador, uma das intenções da ação é trazer “moralidade” à Câmara, uma vez que o presidente do Legislativo, Estevão Camolesi (PSDB), tem feito atos em busca de redução das despesas do Parlamento.

“Protocolei o documento mais pela questão de moralidade. Estamos em meio a uma crise que junta pandemia do novo coronavírus e a questão econômica. E temos que equacionar toda esta questão. No documento, peço ao presidente da Câmara que realize estudo sobre a verba de representação e se há condições de manter esse benefício”, declarou Fran. “Quero deixar claro que não critico a questão técnica do benefício, mas a moralidade de sua aplicação neste momento de pandemia de Covid-19.”

O Diário mostrou que, a despeito de executar corte de gastos, Camolesi mantém benefícios salariais a servidores que trabalham diretamente para a mesa. Há, além de verba de representação, funções gratificadas e jetons por participação em comissões. Em janeiro, cerca de R$ 75 mil foram empenhados para quitação desses bônus – a verba de representação é aplicada para apenas 12 funcionários da casa. A manutenção desses penduricalhos provocou um feito inconstitucional: a procuradora Suely Duarte de Matos ganha R$ 36.212,28, quantia maior que a recebida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), cuja remuneração (R$ 30.625,77) teria de ser teto do funcionalismo municipal.

Fran Silva entende que, se Camolesi adotou política de cortar gastos na Câmara, que essa economia seja repassada também a outros setores da casa e não somente aos contratos mantidos pelo Legislativo com empresas que terceirizam os serviços. “Se vai mandar embora trabalhador que ganha R$ 1.500 por mês, tem que rever o salário de quem ganha mais de R$ 36 mil por mês também”, declarou o vereador, em alusão à extinção do contrato com a empresa NR Serviços, que realizava a vigilância no prédio do Legislativo.

Camolesi avisou que encerrará o contrato com a NR Serviços, conhecida como Nobre, e utilizará homens da GCM (Guarda Civil Municipal) para realizar serviço de vigilância da Câmara. Ao ano, o contrato da NR Serviços envolve R$ 4,5 milhões do orçamento do Legislativo. Caso o convênio seja encerrado, 82 profissionais poderão ficar sem emprego. A ação rendeu manifestação por parte da classe de vigilantes em frente ao prédio do Legislativo na semana passada.

Procurado, Camolesi não respondeu aos questionamentos do Diário.