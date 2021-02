Saul processa irmão Michael por empréstimo não quitado

Da Redação



16/02/2021 | 05:31



O empresário Saul Klein ingressou na Justiça cobrando quantia milionária do irmão, Michael Klein, alegando que empréstimo feito a ele não foi integralmente quitado. Ambos são filhos de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, sediada em São Caetano.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Saul quer R$ 13,75 milhões, que, segundo ele, é quantia remanescente e não paga de um empréstimo de R$ 30 milhões que fez ao irmão em 2018. Pelo contrato assinado pelas partes, Michael teria de pagar o valor em dez parcelas de R$ 3 milhões, sendo que a última fatia seria em abril de 2019. Do total, Michael teria depositado R$ 16,25 milhões, conforme a acusação de Saul.

Ainda de acordo com o jornal, o advogado João da Costa Faria, que defende Michael, classificou a ação como “pedido desconexo, hilariante, grotesco e caricato”. Já o advogado Márcio Casado, de Saul, argumenta que o compromisso foi firmado por Michael. O processo tramita na 1ª Vara Cível de São Caetano, cuja titular é a juíza Érika Ricci.

Saul foi candidato a vice-prefeito de São Caetano na eleição do ano passado, como número dois do ex-vereador Fabio Palacio (PSD). A dupla ficou na segunda colocação, atrás de José Auricchio Júnior (PSDB). Como o registro de candidatura do tucano foi indeferido pela Justiça Eleitoral, a cidade está sob administração de Tite Campanella (Cidadania), presidente da Câmara eleito dia 1º de janeiro.

A parceria entre Saul e Palacio não será reeditada se houver nova eleição depois que explodiu o escândalo sexual envolvendo o herdeiro da Casas Bahia. Saul foi acusado por 14 mulheres de assédio sexual – elas dizem que frequentavam festas na casa do empresário e eram aliciadas e estupradas. Depois do caso, Palacio anunciou que romperia a parceria com o correligionário.

Saul Klein diz ser vítima de esquema de extorsão pelo fato de gostar de mulheres mais jovens – ele tem 66 anos.