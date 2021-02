Fora dos planos

Do Diário do Grande ABC



Causa espanto a forma como o governador de São Paulo, João Doria, escanteia o Grande ABC. No fim de semana, o tucano usou as redes sociais para divulgar que havia retomado 100% das obras de mobilidade urbana que estavam paralisadas no Estado. Citou a Linha 2-Vermelha do Metrô, Linha 15-Prata (monotrilho), Linha 6-Laranja (Metrô), Linha 17-Ouro (monotrilho), a expansão da Linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o segundo trecho do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Baixada Santista.

Na postagem, feita ao lado do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e de um operário, não ocorreu menção alguma sobre os projetos destinados ao Grande ABC. Nem uma simples citação ao BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), que deverá ligar a região à Capital, ou à Linha 20-Rosa, ramal do Metrô que partirá de Santo André e chegará à Lapa.

“Mais uma promessa de campanha cumprida. Retomamos todas as obras paradas do Metrô e da CPTM em São Paulo. Respeito ao dinheiro público”, disse o tucano, esquecendo-se de que, em 2018, ele assegurou que tiraria do papel a Linha 18-Bronze, cujo contrato estava assinado desde 2014. Depois, em 2019, substituiu o projeto pelo BRT e ainda desengavetou a Linha 20-Rosa.

Dois anos atrás, em agenda no Consórcio Intermunicipal, Baldy assegurou que no início de 2020 seriam iniciadas as obras do BRT e que o edital estaria publicado no fim de 2019. Nenhum dos dois prazos foi cumprido.

Sem contar a reserva irrisória de R$ 20 no orçamento estadual para as duas intervenções. Verdadeiro escárnio aos cidadãos paulistas e brasileiros que habitam as sete cidades e que necessitam do transporte público para se locomover.

Governador, a população do Grande ABC certamente se lembrará das promessas cumpridas e das que foram esquecidas. São 2,8 milhões de pessoas, que não merecem ser sempre colocadas em segundo plano.