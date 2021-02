De olho em volante, Guarani inicia a semana esperando oficializar mais reforços

15/02/2021 | 18:15



O Guarani começa a semana na expectativa de anunciar as chegadas de mais reforços para a temporada 2021. Um jogador que está muito perto de desembarcar no Brinco de Ouro da Princesa é o volante Karl.

O atleta de 27 anos foi um pedido do técnico Allan Aal, com quem trabalhou no Paraná. Reformulando o elenco após o rebaixamento para a Série C do Brasileiro, o clube anunciou nesta segunda-feira a saída de Karl, que tinha contrato até o fim de abril.

Livre no mercado, o volante é aguardado no Brinco de Ouro da Princesa para realizar exames médicos e assinar contrato. Além do Paraná, ele defendeu Ferroviária, São Caetano e Caxias, entre outros.

Ainda nesta semana, a diretoria espera oficializar a renovação de contrato com o zagueiro Wálber, que pertence ao Athletico-PR. O próprio jogador confirmou nas redes sociais que vai continuar no clube campineiro.

Nesta terça-feira, o elenco bugrino vai para Águas de Lindoia, onde ficará por uma semana realizando uma pré-temporada visando a estreia no Paulistão, marcada para o dia 28 de fevereiro, contra o Ituano, no Brinco de Ouro da Princesa.