15/02/2021 | 18:10



Amor de reality sobe a serra? Depois de ficarem três dias em uma ilha para gravar um reality, Anitta e seus amigos deixaram o lugar nessa segunda-feira, dia 15. E ela voltou na companhia de Lipe Ribeiro, com quem trocou beijos quentes durante os últimos dias.

Em vídeo publicado pelo pai da cantora no Instagram, é possível ver os dois juntos no helicóptero. Lipe, que com esse soma seu terceiro reality-show, terminou recentemente seu noivado com Yá Burihan.

Enquanto isso, o reality Ilhados com Beats estreia no IGTV da marca na próxima quarta-feira, dia 17.