Kim Kardashian posta foto com rosa na mão em primeiro Valentine?s Day sem Kanye West

15/02/2021 | 18:10



Sob rumores de divórcio, Kim Kardashian deixou seus seguidores ainda mais curiosos sobre o status de seu relacionamento com Kanye West ao aparecer em foto sozinha durante o Valentine?s Day, dia dos namorados em alguns países do hemisfério norte.

A imagem faz parte de uma campanha publicitária, mas segundo os fãs, pode ter uma mensagem escondida. Isso porque Kim aparece encarando a câmera usando apenas lingerie e segurando uma rosa.

Para os seguidores da socialite, apesar de não citar o nome de Kanye ou fazer qualquer alusão aos seus sentimentos, a imagem passa a impressão de que a estrela de Keeping Up With The Kardashians pode estar se sentindo solitária.

Kim e Kanye se casaram em 2014 em uma cerimônia luxuosa na Itália. Apesar dos rumores, nenhum dos dois confirmou a separação. O casal são pais de quatro filhos: North, de 7 anos de idade, Saint, de 5 anos, Chicago de 3 anos e o pequeno Psalm de um ano.