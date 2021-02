Audi A5 Sportback renovado é lançado no Brasil a partir de R$ 284.990

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



15/02/2021 | 17:48



A Audi do Brasil apresenta o novo Audi A5 Sportback no mercado nacional. Com visual renovado, o modelo traz como itens de série controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros LED Matrix, display com tela sensível ao toque e tecnologia de assistência elétrica – na versão topo há ainda a tração integral quattro. O veículo já está disponível nas concessionárias em duas versões, Prestige Plus e Performance Black quattro, com preços a partir de R$ 284.990,00 e R$ 329.990,00, respectivamente.

Para quem adquirir o carro ainda em fevereiro, a Audi oferece duas condições especiais: valorização de R$ 15.000 na troca do veículo usado ou aquisição do Plano Audi Pass Plus com taxa de 0,59% e carência de 90 dias. O veículo é comercializado a partir de R$ 284.990 na versão Prestige Plus e de R$ 329.990 na versão Performance Black quattro.

Novidades Audi A5 Sportback

Na versão Prestige Plus o modelo é equipado com o motor 2.0 TFSI configurado para uma potência de 190 cv e torque de 320 Nm. Já na versão de topo, Performance Black quattro, o mesmo motor 2.0 TFSI recebe um ajuste diferenciado para entregar 249 cv de potência e torque de 370 Nm. Nesta versão, o trem-de-força é complementado pela tração integral quattro. A transmissão de ambos é a S Tronic de dupla-embreagem e sete velocidades.

O novo A5 Sportback conta ainda com o sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts. Com ele, o veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. O sistema start-stop começa a funcionar a partir de 22 km/h.

Direção, transmissão e gestão do motor estão igualmente integradas no Audi drive select, com possibilidade de cinco modos de direção: automatic, efficiency, comfort, dynamic e individual.

Design renovado

O Audi A5 Sportback conta com alguns elementos introduzidos a partir da nova linguagem de design da Audi, como a grade frontal Singleframe mais larga e saídas de ventilação acima da grade que foram inspiradas no clássico Audi Sport quattro de 1984. Como nas gerações anteriores, a musculatura no capô o diferencia de outros modelos da marca ao agregar um aspecto de força e esportividade. Na traseira o modelo apresenta mudanças com ponteiras de escape trapezoidais e uma nova assinatura ótica marcada pelas lanternas traseiras de LED com setas dinâmicas.

Na dianteira, o para-choque possui uma lâmina na borda inferior que liga as entradas de ar, ainda maiores. Mas é o novo conjunto ótico que chama toda a atenção: as duas versões recebem os faróis LED Matrix de série. Além de mais eficiente e dinâmica, esta tecnologia agrega segurança ao direcionar o facho de luz de modo que não atrapalhe os veículos vindos na direção contrária.

No interior, há o novo display sensível ao toque MMI, que funciona como o ponto focal do painel de instrumentos e está ligeiramente inclinado em direção ao motorista. Nele as informações são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas. Os gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva e planejada para toda a linha de veículos da marca. O pacote de iluminação ambiente destaca o espaçoso interior e também é série no modelo.

O modelo ainda conta com o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional. As rodas são de liga-leve de 18 polegadas.

Versões e equipamentos

O novo Audi A5 Sportback traz diversas novidades tecnológicas dentre seus equipamentos. Além dos já citados controle de cruzeiro adaptativo e faróis dianteiros LED Matrix de série, o modelo possui também aviso de saída de faixa, teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado de três zonas e volante esportivo multifuncional com shift paddles e base aplanada como itens de série. O Audi Phone Box Light, que carrega celulares por indução, também faz parte do pacote de ambos os modelos.

A versão Prestige Plus possui nove cores disponíveis no exterior: Azul Navarra, Branco Geleira, Branco Íbis, Cinza Manhattan, Preto Brilhante, Preto Mito, Prata Florete, Vermelho Tango e Verde District. No interior é possível escolher entre bege, marrom e preto. Apenas a pintura metálica aparece como opcional dessa versão.

Já na versão Performance Black quattro, além da motorização mais potente, o modelo conta com kit exterior S line com acabamento em preto high gloss e rodas de 18 polegadas com design exclusivo. Esta versão agrega ainda acabamento interno em Black Piano, bancos em combinação couro e Alcântara, teto moldado em tecido na cor preta e função Park Assist. Como opcionais é possível solicitar pintura metálica, head-up display, sistema de som Bang&Olufsen 3D e Pacote Assistance City, composta por Audi pre sense traseiro e assistente de mudança de faixa. A versão também possui outras opções de cores como Azul Turbo, Cinza Daytona e Cinza Quantum – o interior está disponível apenas em preto.