Dirigente diz que Ponte está perto de anunciar meia Vini Locatelli

15/02/2021 | 17:40



A Ponte Preta aguarda apenas detalhes burocráticos para oficializar Vini Locatelli como seu novo reforço. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o executivo de futebol Alex Brasil revelou que as negociações estão avançadas.

"Posso afirmar que está muito bem encaminhado. É questão de tempo para oficializar isso. Está bem adiantado", disse o dirigente pontepretano.

Vini Locatelli tem 22 anos e foi revelado nas categorias de base da Chapecoense. Rival da Ponte Preta no Paulistão, a Ferroviária também demonstrou interesse na sua contratação, assim como o CRB.

Até aqui, a Ponte Preta oficializou cinco reforços para a temporada 2021: o zagueiro Ednei (ex-Cuiabá), os meias Thalles (ex-Brasil de Pelotas) e Renan Mota (ex-Kyoto Sanga-JAP), e os atacantes Bruno Michel (ex-Figueirense) e Paulo Sérgio (ex-CSA).

Integrante do Grupo B ao lado de Ferroviária, São Paulo e São Bento, a Ponte Preta estreia no Paulistão no próximo dia 27, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.