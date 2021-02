Palmeiras dá folga ao elenco e promove festa para celebrar título da Libertadores

15/02/2021 | 17:22



Envolvido em uma desgastante maratona de jogos, o elenco do Palmeiras ganhou a primeira folga desde que retornou ao Brasil após a disputa do Mundial de Clubes, no Catar. A equipe alviverde venceu o Fortaleza com facilidade, por 3 a 0, no domingo, pelo Brasileirão, e retorna aos treinos na terça-feira com foco no duelo diante do Coritiba.

O elenco não havia tido descanso nem mesmo após o período de dez dias no Catar para a disputa do Mundial e vive uma intensa maratona de partidas, com viagens longas e jogos decisivos. A preparação, agora, é toda focada nas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, a serem disputadas nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Depois do triunfo sobre o Fortaleza no Allianz Parque, todos os jogadores foram liberados e não há atividades programadas para esta segunda. A comissão técnica comandaria uma atividade, mas mudou de ideia. A folga vem em um momento importante e pode ajudar alguns atletas a se recuperarem física e psicologicamente para a reta final da temporada.

Os atletas retornam aos trabalhos na Academia de Futebol na terça. A tendência é de que o técnico Abel Ferreira mescle titulares com reservas na partida contra o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira, válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

Na sexta, o compromisso é o clássico com o São Paulo, no Morumbi. As duas rodadas finais serão na segunda e na quinta-feira da próxima semana. Primeiramente contra o Atlético-GO, em São Paulo, e por fim diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

A participação do time no torneio do Catar causou o acúmulo de jogos atrasados pelo Campeonato Brasileiro e as quatro rodadas finais são até um certo contratempo para quem está de olho na verdade em outra competição. A equipe não tem mais objetivos no Brasileirão e ainda precisará utilizar o período para se preparar para a decisão da Copa do Brasil. Ao fim de toda essa caminhada, terá acumulado 77 compromissos na temporada 2020. Em mais de uma ocasião, o técnico Abel Ferreira criticou o calendário do futebol brasileiro.

Nesta segunda, não houve treino, mas haverá festa. O Palmeiras promove um evento na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, em comemoração à conquista da Copa Libertadores. A celebração será restrita ao elenco, comissão técnica, funcionários e alguns familiares. Segundo o clube, todos os convidados foram submetidos a exames de detecção de covid-19 e o jantar teve o aval das autoridades.

O local onde ocorrerá a festa terá menos de 5% de ocupação em relação à capacidade máxima. O Palmeiras teve a autorização dos órgãos públicos e prometeu respeitar o horário limite para o fim do evento, que deve terminar às 22h.